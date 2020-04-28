Медикам московского госпиталя МВД РФ выделят 150 млн рублей на премии

Москва, 28 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить почти 150 млн рублей на премии медработникам московского госпиталя МВД РФ.

Документ опубликован на портале правовой информации. Речь идет о премиях для сотрудников медучреждения, которые борются с коронавирусом.

Средства в размере 149 млн 592 тыс. рублей направят из резервов правительства на поддержку врачей. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что все усилия властей сосредоточены на борьбе с эпидемией.

Он поручил выделить 200 млрд рублей на поддержку россиян и бизнеса. Кроме того, региональным больницам предоставят лекарств и медоборудования на 100 млн рублей, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее источник в столичной мэрии сообщил, что власти рассматривают возможность использования площадей торгового комплекса «Москва» в Люблино под временный госпиталь для зараженных коронавирусом. Также госпиталь может появиться на территории ВДНХ.

Напомним, что Москва находится на первом месте в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в городе выздоровели 606 человек.