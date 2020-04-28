Крупнейший автоцентр Москвы могут отдать под временный госпиталь

Москва, 28 апреля. Столичные власти рассматривают возможность переоборудования торгового комплекса «Москва» под временный госпиталь для лечения больных коронавирусом.

По словам источника, речь идет о комплексе «Москва» в Люблино и автоцентре «Москва» на Каширском шоссе, пишут «Ведомости».

«Обсуждается размещение на территории ВДНХ», — рассказал собеседник издания.

По данным на 28 апреля, в Москве зафиксировали более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4,1 тысячи пациентов выздоровели, скончались 479.

За минувшие сутки в столице выздоровели 606 человек, что в два раза больше показателей за предыдущие дни. В мэрии Москвы считают, что положительная динамика должна сохраниться.

Более 20 тысяч москвичей имеют симптомы ОРВИ, им разрешили лечиться на дому. Медработники регулярно проверяют состояние таких пациентов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы обсуждают с Роспотребнадзором возможность снятия ограничений на работу предприятий города.