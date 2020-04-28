Первый штраф за езду без цифрового пропуска выписали в Москве

Москва, 28 апреля. Первый случай вынесения штрафа по камерам за езду на автомобиле без оформления цифрового пропуска зафиксирован в Москве.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что москвич Илья Ч. получил штраф в размере пяти тысяч рублей за поездку без пропуска. Нарушение зафиксировали дорожные камеры.

Москвич совершил поездку 22 апреля, он ездил в районе Спартаковской площади. Как пишет ТАСС, в департаменте транспорта Москвы пояснили, что водитель неверно указал номер машины при оформлении пропуска.

«Просим всех жителей столицы внимательно проверять номер автомобиля непосредственно перед поездкой на mos.ru», — сообщили в пресс-службе департамента.

В МАДИ напоминают, что камеры в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Дорожные полицейские проверяют данные нарушителей и только после этого принимается решение о штрафе, пишет РИАМО.

Напомним, что в столице с 30 марта действует режим самоизоляции. Жители должны оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. С 15 апреля в Москве ввели систему цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.

Все горожане, планирующие поездки, должны получить уникальный 16-значный код. С 22 апреля пропуск проверяется в автоматическом режиме с помощью проездной карты «Тройка».

Столичные власти также обязали водителей такси проверять цифровые пропуска у пассажиров. В противном случае их отключат от агрегаторов заказов.