Власти Москвы обсудили с Роспотребнадзором снятие ограничений на работу предприятий

Москва, 28 апреля. Власти Москвы прорабатывают план по снятию ограничений на работу предприятий, заявил заммэра столицы по вопросам экономического развития Владимир Ефимов.

Разработка плана находится на финишной стадии. По словам Ефимова, к решению этого вопроса подключились представители Роспотребнадзора.

«Проводили дистанционные совещания со всеми крупнейшими промышленными предприятиями города, проговорили меры по защите персонала», — сказал чиновник в интервью «Россия 24».

Также власти продумывают меры для открытия компаний, которые оказывают бытовые услуги. Есть большой спрос на возобновление работы салонов красоты.

Ефимов подчеркнул, что пока не стоит говорить о каких-то сроках, поскольку нужно опираться на мнение экспертов-эпидемиологов. Но предприятия должны открываться поэтапно, пишет издание «Царьград».

Напомним, что с 30 марта в столице ввели режим самоизоляции. Руководство города попросило московские компании перевести своих сотрудников на удаленную работу. Сейчас на дому работают около трех миллионов человек.

Тем, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса, власти выплачивают пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей. Заявки на получение выплат принимались онлайн.

С 15 апреля в Москве также ввели систему цифровых пропусков для перемещения по городу на личном и общественном транспорте. Это также касалось сотрудников непрерывных производств.