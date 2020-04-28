Оперштаб Москвы сообщил о 3075 заболевших коронавирусом за сутки

Москва, 28 апреля. Еще 3 075 человек заболели в Москве коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число случаев коронавируса в столице увеличилось до 48 426. В Московской области число инфицированных возросло на 523 человека. Всего в Подмосковье зафиксировано 10 231 случай коронавируса.

Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных. В регионе с 30 марта действует режим самоизоляции, с 15 апреля власти ввели цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.

По данным на 28 апреля, в Москве за сутки выздоровели 606 человек. Эта цифра в два раза больше показателей за прошедшие дни.

Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, 130 человек сдали плазму крови для переливания больным с коронавирусом. Еще 200 переболевших инфекцией готовятся стать донорамию Содержащиеся в плазме крови антитела могут помочь выздороветь больным коронавирусом.

Власти Москвы организовали программу материальной помощи всем, кто сдаст плазму крови. Донорами могут быть пациенты от 18 до 55 лет, у которых нет хронических заболеваний.