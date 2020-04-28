Более 20 тысяч москвичей с симптомами ОРВИ лечатся дома

Москва, 28 апреля. Более 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ находятся на домашнем лечении, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Врачи, которые приезжают к пациенту на дом, имеют все необходимое оборудование. Они берут тест на коронавирус и назначают терапию.

Медики определяют, может ли пациент оставаться дома или нуждается в наблюдении в больнице. Сотрудники амбулаторных центров выработали стандарт первичного обследования.

Всем пациентам делают компьютерную томографию легких и выдают заключения рентгенолога. Ракова пояснила, что грамотная терапия зависит от правильно поставленного диагноза.

При первой и второй стадии пневмонии пациент получает медикаменты и лечится на дому. За ним наблюдают медики. При обнаружении более серьезных стадий его госпитализируют, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что за последние сутки от коронавируса выздоровели 606 человек, что в два раза больше показателей за другие дни.

В столице с 30 марта действует режим самоизоляции, с 15 апреля власти ввели цифровые пропуска для поездок на общественном и личном транспорте.