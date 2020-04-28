Более 600 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва, 28 апреля. Еще 606 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что количество выздоровевших неуклонно растет. За минувшие сутки вылечились 606 человек, что в два раза больше показателей за прошедшие дни.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится» — отметила чиновница, ее слова приводит РИАМО.

Напомним, что в столице действует программа материальной поддержки пациентов, которые вылечились от коронавируса, и готовы сдать плазму крови. Выплаты для доноров составят до 5 тысяч рублей.

Плазму крови сдали уже 130 человек, готовятся стать донорами еще более 200 человек. Врачи приняли решение делать переливание крови только пациентам в критическом состоянии. Они отмечают, что такие больные потом идут на поправку.

Антитела, которые находятся в плазме крови переболевшего коронавирусом человека, способны помочь справиться с болезнью другим пациентам. Москва по-прежнему остается на первой строчке в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом.