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Более 200 выздоровевших от коронавируса москвичей готовы сдать плазму крови

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Более 200 выздоровевших от коронавируса москвичей готовы сдать плазму крови

Москва, 28 апреля. Более 200 пациентов, выздоровевших от коронавируса, готовятся сдать плазму крови для других больных, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице сдали плазму крови 130 человек. По словам Раковой, пациенты с коронавирусом после переливания плазмы, которая содержит антитела, идут на поправку.

«По решению клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии», – сказала чиновница, ее слова приводит РИАМО.

Ракова добавила, что более 2,5 тысячи заявок о донорстве поступило на горячую линию. Таким образом числом выздоровевших с каждым днем будет расти.

Донором могут стать пациенты от 18 до 55 лет, у которых нет хронических заболеваний. Результат на ВИЧ и гепатит B, C должен быть отрицательным.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ранее, что для доноров стартовала программа материальной поддержки. Им могут выплатить до пяти тысяч рублей.

Напомним, что Москва остается на первом месте в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. В городе действует режим самоизоляции.

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