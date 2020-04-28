Антициклон принесет теплую погоду в Москву

Москва, 28 апреля. Облачная погода с небольшим дождем ожидается в столичном регионе во вторник. Воздух прогреется до 13 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Антициклон повлияет на погоду в Москве, температура воздуха составит 9-11 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут 8-13 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 744 мм ртутного столба. Такая погода приятна для большинства москвичей, отмечает РИАМО.

Напомним, что после аномально теплого марта в столичном регионе установилась прохладная погода. Среднесуточная температура в апреле на 4 градуса ниже климатической нормы.