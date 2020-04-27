Глава Подмосковья рассказал о нехватке персонала в скорой помощи

Москва, 27 апреля. В Московской области идет набор персонала скорой помощи, врачей не хватает, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он добавил, что режим самоизоляции в регионе продлен на майские праздники.

В своем Instagram-аккаунте Воробьев сообщил, что продолжается набор персонала в скорую помощь.

«Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. 23 человека из «Мострансавто» уже сели на скорые. Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск», — написал Воробьев.

По его словам, если раньше скорая за смену проезжала 150 километров, то сейчас этот показатель увеличился до 600 километров, поскольку возросло число госпитализаций.

Губернатор извинился перед всем жителями региона, кому приходилось «нервничать и долго ждать».

«Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — уточнил он.

По словам Воробьева, режим самоизоляции в Подмосковье продлен до конца майских праздников.

Согласно последним данным, в Московской области в общей сложности зафиксировано 9 708 случаев заражения COVID-19, 319 пациентов выздоровели, 69 человек скончались.

По данным на вечер 27 апреля, число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 208 тыс. летальных случаев, выздоровели почти 879 тыс. пациентов.

Вечером в понедельник сообщалось, что в Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 479 летальных случаев.