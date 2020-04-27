В Москве умерли еще 44 зараженных коронавирусом пациента

Москва, 27 апреля. В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 479 летальных случаев, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в столице количество госпитализированных с пневмонией пациентов за неделю увеличилось на 70%. Она добавила, что данные показывают «динамичный рост», что вызывает «определенную тревогу».

По данным на вечер 27 апреля, число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 208 тыс. летальных случаев, выздоровели почти 879 тыс. пациентов.