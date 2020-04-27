В Москве резко возросло число госпитализированных с пневмонией

Москва, 27 апреля. Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, за последнюю неделю увеличилось на 70%, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики — у нас не проходит», — заявила Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что данные показывают «динамичный рост», что вызывает «определенную тревогу».

По словам Раковой, на сегодняшний день в Москве более 20 тыс. коек определены на прием больных с COVID-19. В ближайшие несколько дней объем коечного фонда будет увеличен до 27-28 тыс.

«На сегодняшний день у нас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвертой стадии. Если это 1–2 стадия, то, как правило, человек остается работать на дому», — сообщила Ракова.

Она также напомнила, что в настоящее время врачи обязаны брать анализ на коронавирус у каждого, у кого есть любые симптомы ОРВИ. При подтверждении диагноза, тесты делаются всем, кто совместно с ним проживает.

Согласно последним данным, в Москве в общей сложности зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом, умерли 435 пациентов, выздоровели 3 524 человека.

По данным на вечер 27 апреля, число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 208 тыс. летальных случаев, выздоровели почти 879 тыс. пациентов.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры можно будет изменить после 12 мая, передавал RT. По ее словам, режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим еще один, чтобы «закрепить» результат.