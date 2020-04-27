Заболевший коронавирусом врач из Подмосковья рассказал, как оказался между жизнью и смертью

Москва, 27 апреля. Анестезиолог-реаниматолог Рубен Акопян из Московской области, у которого подтвердился коронавирус, рассказал о симптомах болезни.

Врач признался, что не сразу распознал болезнь. Он работал по 12 часов в день и повышенную температуру списал на усталость. Когда ему стало хуже, Акопян вызвал скорую, его направили в госпиталь Лапина.

«По мере того, как интоксикация нарастала, было тяжелее бороться. И начал понимать, что стоит вопрос уже о жизни и смерти», — рассказал врач, его слова передает телеканал «360».

Раниматолог находится в больнице с 21 апреля. Он добавил, что какое-то время находился в реанимации. Но потом правильное лечение помогло справиться с кризисом в течении болезни.

Сейчас ему стало намного лучше. Он отметил, что снова появился аппетит, начал различать запахи. По совам Акопяна, он перестал чувствовать подавленность и апатию, появилось желание разговаривать с другими людьми.

Акопян считает, что российские врачи сейчас переживают непростое время. Им не хватает отдыха, они отстаивают свои смены, помогая больным. И все это в тяжелых костюмах, в медицинских масках, перчатках.

Москва и Московская область стоят на первом месте среди десяти регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. Власти всеми силами пытаются поддержать медиков, а граждан просят оставаться дома, чтобы не повышать нагрузку медперсонала больниц.