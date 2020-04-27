Собянин сообщил об усиленном режиме дезинфекции питьевой воды в Москве

Москва, 27 апреля. Усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В понедельник, 27 апреля, градоначальник посетил Рублевскую станцию водоподготовки. Он отметил, что все сотрудники должны проходить ежедневное тестирование. Кроме того, на предприятии должны четко соблюдаться зоны разделения труда, дистанция между работниками, контроль за дезинфекцией помещений и другие необходимые меры предосторожности.

«Конечно, должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков», — подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в период эпидемии городские системы жизнеобеспечения работают в особом режиме. «Мосводоканал» ввел усиленную дезинфекцию и ужесточил контроль безопасности питьевой воды. Ежедневно на станциях водоподготовки производится свыше 5 тысяч анализов качества жидкости.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что для обеззараживания и очистки воды на Рублевской станции, которая ежесуточно подает в столицу примерно треть общего объема воды, используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия и современные технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулированном активированном угле.

Также в понедельник Собянин сообщил об уменьшении водопотребления в столице на 15% во время режима самоизоляции, передает «Вечерняя Москва». По словам мэра, оно снизилось из-за временного уменьшения экономической активности в период пандемии. При этом Собянин уточнил, что несмотря на ситуацию с коронавирусом, столичные предприятия функционируют на полных мощностях.