Глава Подмосковья рассказал, как военные, бизнес и волонтеры помогают в борьбе с COVID-19

Москва, 27 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Минобороны РФ организовало доставку из Китая медицинских масок, закупленных на средства бизнесменов региона.

Волонтеры и бизнесмены поддерживают жителей Подмосковья. Они приносят продукты и лекарства для ветеранов, пенсионеров, раздают продуктовые наборы многодетным семьям.

По словам Воробьева, он лично обратился к знакомым бизнесменам, и никто не отказал. За последнее время частные лица и компании перевели в областной фонд поддержки регионального сотрудничества миллионы рублей.

Большую помощь оказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Мой товарищ позвонил в субботу и сказал, что хочет из Китая товар привезти. Спросил, могу ли с самолетом помочь. Я позвонил Сергею Шойгу», — рассказал Воробьев, его слова передает телеканал «360».

Губернатор региона добавил, что уже через два дня в Шанхай прибыл российский транспортный самолет. В Москву из Китая привели более 2 млн защитных масок, более миллиона перчаток и шесть тысяч костюмов для врачей.

Напомним, что Москва и Московская области стоят на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом.

Ранее сообщалось,что большинство новых пациентов с коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Москве.