Более 800 нарушений на предприятиях Москвы зафиксировали за две недели

Москва, 27 апреля. Столичные власти за последние две недели выявили более 200 фактов незаконной работы предприятий, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Сотрудники надзорных ведомств проверили около 70 тысяч объектов, выявлено 862 нарушения. Из них 599 связаны с отсутствием социальной дистанции, еще 263 — с незаконной деятельностью во время эпидемии коронавируса.

Как рассказал Владимир Ефимов, после составления протокола нарушения устраняются. Чиновник добавил, что нарушать режим повышенной готовности, объявленный в Москве, невыгодно. Штрафные санкции стимулируют предпринимателей выполнять все предписания, пишет издание «Вечерняя Москва».

Сумма штрафа для юридических лиц варьируется от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Напомним, что в конце марта в Москве ввели режим самоизоляции, работают только продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции, а также предприятия, которые осуществляют доставку еды на дом.

Все массовые мероприятия отменены, в том числе спортивные мероприятия и концерты звезд эстрады, выступления цирковых артистов. В Москве также отменили весенний запуск фонтанов.