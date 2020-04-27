Задержание пьяных москвичей с собакой попало на видео

Москва, 27 апреля. Очевидцы рассказали подробности задержания пьяной компании в Москве, члены которой нарушили режим самоизоляции.

Инцидент произошел 26 апреля на улице Лестева. Двое мужчин и двое женщин гуляли с собакой без ошейника. Правоохранители потребовали разойтись по домам, но компания не отреагировала.

Собака напал на одного из полицейских. Правоохранителям пришлось посадить женщин в служебную машину, а мужчины попытались скрыться. Во время задержания один из мужчин ударил правоохранителя.

«Судя по всему, он был нетрезв. К тому моменту в полицейской машине уже сидела женщина. Вокруг них бегала их собака», — рассказала очевидица, ее слова передает телеканал «360».

Пострадавший правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму. В полиции прокомментировали инцидент, пояснив, что идет проверка.

Напомним, что в Москве до конца месяца действует режим самоизоляции. Граждане должны находиться дома и не выходить на улицу без объективной причины.

В столице также ввели цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Правоохранители выборочно проверяют пропуска у людей, которые ходят по улицам. Всем, кто выходит из дома за продуктами и лекарствами в магазины и аптеки рядом с домом, пропуска не требуются.