Пьяных нарушителей режима самоизоляции с собакой задержали в Москве

Москва, 27 апреля. Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, которые нарушили режим самоизоляции и оказали сопротивление, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Инцидент произошел 26 апреля на улице Лестева. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и не отреагировали на требования правоохранителей.

Один из нарушителей попытался скрыться и ударил правоохранителя. Еще одного полицейского покусала собака, которая находилась рядом с компанией мужчин, пишет издание «Вечерняя Москва».

Всех нарушителей доставили в отдел полиции, составлены административные протоколы. Им грозит штраф до четырех тысяч рублей, а также до 15 суток административного ареста.

Нападение на сотрудники полиции при исполнении им служебных обязанностей карается до пяти лет лишения свободы. Напомним, что с 30 марта до конца апреля в Москве действует режим самоизоляции.

Столичные власти с 15 апреля ввели цифровые пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости — за продуктами и лекарствами, выгуливать собаку.