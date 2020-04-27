Большинство новых пациентов с коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве

Москва, 27 апреля. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2871, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Москва и Московская область по-прежнему остаются на первом месте среди регионов России по количеству зараженных коронавирусом. По данным на 27 апреля, в стране зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса.

При этом у 43,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Скончались 50 человек, выздоровели 579 человек. В Москве за сутки заразились коронавирусом 2 871 человек, в Подмосковье — 638 человек.

Как отмечает РИАМО, более 40% новых заразившихся в Москве младше 45 лет. Новые пациенты и те, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением врачей.

В столичном регионе действует режим цифровых пропусков. Всем горожанам, которые планируют поездки на общественном и личном транспорте, нужно получить пропуск.

Цифровой код не нужен военным, журналистам и лицам с удостоверением гособразца. Однако столичные власти надеются, что они зарегистрируются в системе, как остальные москвичи, и не будут злоупотреблять правом передвижения, чтобы не заразиться коронавирусом.