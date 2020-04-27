Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Разыскиваемого полицией преступника задержали при проверке пропусков в Москве

49
0 Оставить комментарий

Разыскиваемого полицией преступника задержали при проверке пропусков в Москве

Москва, 27 апреля. Проверяющие пропуска правоохранители задержали в Москве мужчину, который находился в федеральном розыске.

Инцидент произошел на улице Усачева. Сотрудники полиции выборочно проверяли цифровые пропуска. У одного прохожего пропуска не оказалось, тогда его решили проверить по базам данных.

Выяснилось, что мужчина с ноября 2019 года находится в розыске. Уроженец Украины, который проживал в Тюмени, является фигурантом уголовно дела об угоне автомобиля в Подмосковье.

Правоохранители доставили подозреваемого в отдел полиции. Они устанавливают все обстоятельства его побега от следствия, пишет издание KP.Ru.

Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели систему цифровых пропусков, которые необходимы для поездок по городу на личном и общественном транспорте.

Новости партнеров

Новости партнеров