Оперштаб Москвы сообщил о 349 выздоровевших пациентах за сутки

Москва, 27 апреля. Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3524 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в столице выздоровели еще 349 пациентов. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, число выздоровевших продолжает увеличиваться.

Столичные власти ожидают роста количества выздоровевших от коронавируса в ближайшие дни, пишет издание РИАМО. По последним данным, в Москве зафиксировано 42 480 случаев коронавируса, скончались 404 человека.

В городе действует режим самоизоляции, власти призывают горожан оставаться дома. Выходить на улицу можно только в крайнем случае — за продуктами питания и лекарствами в ближайший магазин и аптеку, выгулять собаку.

С 15 апреля была введена система цифровых пропусков. Уникальные 16-значные коды необходимы для поездок по городу на личном и общественном транспорте. С 22 апреля проверка пропусков осуществляется в автоматическом режиме, все коды привязаны к проездной карте «Тройка».