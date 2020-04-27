Дождливая погода установится в Москве на Первомай

Москва, 27 апреля. Дождливая и прохладная погода ожидается в Москве на 1 мая. Воздух прогреется до 8 градусов тепла, пишут «Метеовести».

В ночь на 1 мая в московский регион накроет атмосферный фронт, он принесет дожди. Температура воздуха составит 2-4 градуса тепла, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Днем столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, в небе появится солнце. Среднесуточная температура на Первомай на 4-5 градусов будет ниже нормы, пишет РИАМО.

После короткой зимы в Москве наступила ранняя весна. Температура воздуха в марте была на 4-6 градусов выше климатической нормы. Однако апрель оказался холоднее обычного, москвичи почувствовали температурные перепады.