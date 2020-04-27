Власти Москвы отложили весенний запуск фонтанов

Москва, 27 апреля. Столичные власти отложили традиционный запуск фонтанов из-за коронавируса, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В апреле обычно начинают работать около 600 фонтанов. Ежегодно устраивается большой праздник, во время которого запускаются водные конструкции.

«Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — пояснил Бирюков, его слова приводит РИАМО.

Рабочие подготовили фонтаны к открытию: их расконсервировали после зимы, очистили, промыли, покрасили. Бирюков пока не назвал дату запуска фонтанов.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», в столице по-прежнему действует режим самоизоляции. Власти запретили массовые общественные мероприятия, чтобы остановить распространение коронавируса.

Москва вместе с Московской областью входит в десятку регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. Власти призывают горожан оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Петергофе отложили весенний запуск фонтанов. Мероприятие должно было состояться 25 апреля.