В ВШЭ заявили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

Москва, 27 апреля. В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. По ее словам, при этом в регионах «начинается как раз расцвет».

«Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик», — сказала она.

В эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» эксперт объяснила, что темп распространения коронавируса в российских регионах, в основном, растет из-за новых очагов, в частности, общежитий, больниц и домов престарелых.

Попович добавила, что очаги заражения обнаруживаются и на стройках, где могут нарушать санитарно-гигиенические нормы.

Ранее директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев заявил, что ограничения, принятые в Москве на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа, могут быть сняты, если прирост новых случаев заболевания станет стабильно ниже пяти процентов.

По словам Лукашева, которые приводят «Известия», рост числа новых случаев заражения коронавирусом в российской столице составляет сегодня около восьми процентов в день и пока не позволяет говорить о том, что ситуация находится под полным контролем.

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, до середины мая введение существенных послаблений будет нелогичным. К концу майских праздников, считает он, ситуация с распространением коронавируса в России начнет стабилизироваться.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич полагает, что на период майских праздников стоит усилить ограничительные меры, потому что в эти дни существует угроза серьезного ослабления режима самоизоляции.