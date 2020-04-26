Коронавирус подтвердился у 52 человек в Московской духовной академии

Москва, 26 апреля. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 52 человек в Московской духовной академии. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В сообщении говорится, что девять человек от общего числа зараженных были госпитализированы. В данный момент в духовной академии проживают 136 человек, в том числе сотрудники учебного заведения и монашествующие. Подчеркивается, что все они прошли обязательный тест на наличие опасной коронавирусной инфекции.

«У 52 человек тест на коронавирус положительный, у 84 отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре», — говорится в сообщении.

Напомним, что врачи за минувшие сутки зарегистрировали 2971 новый случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в Москве. Общее число инфицированных в столице достигло 42480. С начала пандемии в столице выздоровели и были выписаны из больниц 3175 человек. Число летальных случаев достигло 404.

С начала пандемии в РФ официально подтвердились 80949 случаев заболевания опасной коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 747, выздоровели 6767 пациентов.