Воробьев оценил эффективность режима самоизоляции в Подмосковье

Москва, 26 апреля. Введение режима самоизоляции позволило замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора, ситуация с опасной инфекцией могла бы развиваться с куда большими темпами. Он заявил, что все решения по недопущению распространения коронавирусной инфекции были приняты властями своевременно.

«Если бы мы не ввели самоизоляцию, то количество заражений росло вместе с распространением вируса. Никаких коек бы не хватило», — заявил Воробьев.

Он также пообещал, что в преддверии майских праздников в регионе не будут ужесточать существующие ограничительные меры. Воробьев призвал горожан отнестись с пониманием к возникшей ситуации и неукоснительно соблюдать правила социальной дистанции и самоизолирования, передает телеканал RT.

За минувшие сутки в Подмосковье были официально зарегистрированы 576 новых случаев заболевания опасной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в Москве и области действует режим повышенной готовности. Горожанам всех возрастов запрещено покидать дома без крайней необходимости. Исключения касаются тех случаев, когда нужно сходить за лекарствами или продуктами. Кроме того, с 15 апреля в столице и регионе введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.