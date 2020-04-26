Вопрос установки памятника врачам в Москве обсудят после пандемии

Москва, 26 апреля. Обсуждение вопроса установки в Москве памятника погибшим во время борьбы с коронавирусом врачам начнется после окончания пандемии. Об этом рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Герасимов заявил, что поддерживает идею увековечить память о врачах, которые отдали свои жизни во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус», — сообщил Герасимов.

Он подчеркнул, что подобная инициатива пока не поступала в городскую думу, поэтому обсуждением данного вопроса займутся после того, как ситуация стабилизируется. Герасимов отметил, что считает героями всех, кто бросил силы на то, чтобы не допустить распространение вируса.

«Врачей, военных, которые моментально организовали госпиталь, и здесь, и которые за границу уехали — и там помогают. Это война, война, в которой мы должны победить», — заключил депутат.

С начала пандемии в РФ официально подтвердились 80949 случаев заболевания опасной коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 747, выздоровели 6767 пациентов.