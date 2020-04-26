В Москве число зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

Москва, 26 апреля. Врачи за сутки зарегистрировали 2971 новый случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в Москве. Общее число инфицированных в столице достигло 42480. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также 576 новых случаев заболевания отмечены в Московской области. Подчеркивается, что с начала пандемии в столице выздоровели и были выписаны из больниц 3175 человек. Число летальных случаев достигло 404.

Всего за минувшие сутки в России официально зарегистрирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Кроме того, за прошедшие сутки заболевание унесло жизни 66 пациентов, успешно побороли опасный вирус и были выписаны из медицинских учреждений 517 человек, передает Deita.ru.

С начала пандемии в РФ официально подтвердились 80949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 747, выздоровели 6767 пациентов.

Напомним, что в Москве и области действует режим повышенной готовности. Горожанам всех возрастов запрещено покидать дома без крайней необходимости. Исключения касаются тех случаев, когда нужно сходить за лекарствами или продуктами.