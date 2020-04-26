Жителей снабдят бесплатными медицинскими масками в Подмосковье

Москва, 26 апреля. Горожанам продолжат раздавать индивидуальные средства защиты во время пандемии коронавируса в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В индивидуальный набор входят две защитные маски. Планируется, что в течение дня будут розданы около 20 тысяч подобных наборов. Водителей защитными средствами будут обеспечивать сотрудники ГИБДД, а пешеходов — волонтеры.

Всего власти Подмосковья подготовили для бесплатного распространения 250 тысяч защитных наборов. Ими будут снабжать жителей всех муниципалитетов.

За последние сутки в области были официально зарегистрированы 576 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии 69 пациентов скончались, 272 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

Напомним, что в Москве и регионе действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти на улицу можно лишь для того, чтобы купить лекарства или продукты. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.