В Подмосковье не планируют ужесточать режим самоизоляции на майские праздники

Москва, 26 апреля. Режим самоизоляции не собираются ужесточать на майские праздники в Подмосковье. Действующих ограничительных мер вполне достаточно, однако горожане должны добросовестно их соблюдать. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Все ужесточения сделаны, каждый человек, каждая семья понимает, чем рискует. Я очень надеюсь, что каждый будет соблюдать правила дистанцирования, изоляции, защитных всех средств», — заявил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что в условиях пандемии необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение опасной коронавирусной инфекции, передает РИАМО.

С начала эпидемии в Московской области были официально зарегистрированы 8494 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, 69 пациентов скончались, 272 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

Напомним, что в Москве и регионе действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти на улицу можно лишь для того, чтобы купить лекарства или продукты. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.

Ранее сообщалось, что несмотря на условия самоизоляции в России граждане активно готовятся к майским праздникам. Россияне скупают мангалы, шампуры и грили, передает Deita.ru.