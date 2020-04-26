В Москве выздоровели еще 128 человек с коронавирусом

Москва, 26 апреля. Коронавирус успешно побороли еще 128 человек в Москве. Число выздоровевших людей в столице достигло 3175. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 128 человек», — рассказала заммэра.

Ракова отметила, что лечение инфицированным гражданам назначается лечащим врачом в индивидуальном порядке, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Выздоровевших пациентов еще раз обследуют на наличие опасной инфекции и выписывают из больницы после подтверждения отрицательных анализов на коронавирус. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от медиков.

По данным на 25 апреля, в столице число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 39509.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,8 миллиона человек, свыше 190 тысяч умерли. В РФ, по сведениям оперштаба, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, поправились 6 250 человек.