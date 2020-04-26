Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Новой Москве

Москва, 26 апреля. Взрыв бытового газа прогремел в одной из квартир 12-этажного дома в Новой Москве. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

Инцидент произошел на десятом этаже многоквартирного дома в Троицке. По словам источника, в момент взрыва в помещении находились двое мужчин и одна женщина. Отмечается, что все трое были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предполагается, что они пытались что-то приготовить на газовой плите.

В результате взрыва в квартире пострадало остекление трех окон. Несущие конструкции не повреждены. Специалисты перекрыли подачу газа в дом, проводится проверка оборудования. Отмечается, что эвакуация жильцов после взрыва не проводилась.