Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в воскресенье

Москва, 26 апреля. Высокая облачность с кратковременными прояснениями без осадков ожидается в столице 26 апреля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

По словам синоптиков, воздух в Москве прогреется до плюс 11 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до нуля. Небо в столице будет затянуто облаками. Скорость северного и северо-западного ветра будет достигать 7 метров в секунду.

В Московской области температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 7 до 12 градусов. Ночью возможно снижение температуры до минус 3 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит около 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщали, что по предварительным прогнозам, настоящее майское тепло придет в столицу в середине первой декады месяца, передает «Вечерняя Москва».