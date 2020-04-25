Грузовой борт доставил в Москву 19 миллионов медицинских масок из Китая

Москва, 25 апреля. 19 миллионов медицинских масок доставил самолет авиакомпании AirBridgeCargo в Москву. Грузовой борт вылетел из китайского Шэньчжэня и приземлился в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы.

В сообщении отмечается, что в апреле воздушная гавань обработала более 170 тонн грузов медицинского назначения, которые необходимы учреждениям здравоохранения для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в московском «Домодедово» начали проводить тесты на опасную инфекцию. В медицинском пункте аэропорта имеется все необходимое для проведения исследований, обратиться туда можно без предварительной записи. Стоимость услуги составляет 2,5 тысячи рублей, результаты анализов приходят на электронную почту.

Напомним, что за минувшие сутки в столице были выявлены 2612 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 39509.

Всего за прошедшие сутки в России были зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала эпидемии в РФ инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.