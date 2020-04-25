В Москве более 150 тыс автомобилей ездили без пропусков 24 апреля

Москва, 25 апреля. 152 тысячи водителей передвигались по столице без цифровых пропусков 24 апреля. Этот показатель составляет 8% от общего числа транспортных средств на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что всего на дорогах столицы в пятницу находилось 1,9 миллиона автомобилей. Подчеркивается, что количество машин без пропусков продолжает снижаться. Представители дорожного ведомства попросили тех, кто не оформил цифровой пропуск или не успел привязать его к госномеру автомобиля, сделать это как можно быстрее, передает РИАМО.

Режим пропусков был введен в Москве и области 15 апреля. Теперь всем жителям Москвы необходимо получить специальную разрешительную бумагу для поездок на общественном или личном транспорте. Автолюбители должны привязать к пропуску номер своей машины, а пешеходы — данные транспортной карты. Кроме того, в городе действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать дома без крайней необходимости.

Напомним, что за минувшие сутки в столице были выявлены 2612 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 39509.