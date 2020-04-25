Новые автомобили неотложной помощи поставят в больницы Подмосковья

Москва, 25 апреля. В автопарки медицинских учреждений Подмосковья в ближайшее время поставят свыше 200 новых автомобилей неотложной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

В сообщении говорится, что медицинские работники станции скорой помощи испытывают колоссальную нагрузку из-за пандемии опасной коронавирусной инфекции. Медки выезжают на вызовы вне зависимости от границ муниципалитетов.

«Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%», — говорится в сообщении.

В начале апреля на пульт скорой помощи поступлю свыше 150 тысяч обращений от граждан. Бригады врачей отрабатывают абсолютно все заявки. В экстренных случаях на помощь к горожанам выезжает скорая, но в менее проблемных ситуациях — неотложка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В данный момент в области задействованы порядка тысячи бригад скорой и неотложной помощи. Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.