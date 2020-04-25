Росгвардеец спас провалившегося в коллектор пса в Москве

Москва, 25 апреля. Сотрудник столичного подразделения Росгвардии вытащил собаку, которая упала в коллектор. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Главмосстроя. С просьбой о помощи к росгвардейцу обратилась женщина. Она сообщила, что в один из коммуникационных коллекторов провалился пес. Женщина не решилась спуститься за животным самостоятельно. Боец Росгвардии залез в коллектор и вызволил собаку из плена, передает РИАМО.

В пресс-службе заявили, что неравнодушная женщина приняла решение отвезти собаку на осмотр в ветеринарную клинику и отыскать ее хозяев.