В Подмосковье за сутки 605 человек заразились коронавирусом

Москва, 25 апреля. Врачи за сутки зафиксировали 605 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Общее число инфицированных в регионе достигло 8494. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По имеющимся данным, за минувшие сутки в Московской области зарегистрированы 10 летальных случаев.

За минувшие сутки в России было выявлено 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. За весь период пандемии в РФ подтвердились 74588 случаев заражения опасной инфекцией, 681 пациент скончался, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, передает РИАМО.

Напомним, что в Москве и области введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без особой необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или магазин. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что горожане будут добросовестно соблюдать ограничительные меры на майские праздники. Он подчеркнул, что без режима самоизоляции развитие эпидемии имело бы куда более масштабные последствия.