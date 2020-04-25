Вестибюли еще 13 станций московского метро временно закроют с 26 апреля

Москва, 25 апреля. Вестибюли еще 13 станций столичного метрополитена временно закроют с 26 апреля из-за низкой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

С 14 апреля в подземке уже были закрыты некоторые вестибюли 20 станций метро, таким образом с воскресенья подобные меры затронут в общем вестибюли 33 станций. Подчеркивается, что станции продолжат работать, но вход и выход в город будет осуществляться через работающие соседние вестибюли.

В частности, временно будут закрыты вестибюли станций метро «Владыкино» и «Фонвизинская». В пресс-службе отметили, что там в пиковый час проходят всего около 120 пассажиров. До введения ограничительных мер в столице через эти вестибюли за сутки проходило до 8,1 тысячи горожан, а теперь их число не превышает двух тысяч.

Отмечается, что закрытие вестибюлей не скажется на графике движения поездов. С 26 апреля будут закрыты вестибюли станций «Парк культуры» (Сокольническая линия, выход на Остоженку), «Шипиловская», «Петровский парк», «Волоколамская», «Пражская», «Зябликово», «Шелепиха» «Верхние Лихоборы», а также «Солнцево» и «Орехово».