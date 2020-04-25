Власти Москвы разъяснили порядок госпитализации зараженных коронавирусом

Москва, 25 апреля. Столичные медики рассказали о том, какие пациенты с коронавирусом подлежат госпитализации. Информация была опубликована на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Так, по решению врача в больницу отправляются пациенты, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Также госпитализации подлежат относящиеся к группе риска горожане.

«Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с легким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что информация о якобы нехватке мест в медицинских учреждениях является неправдой. В столице функционирует единая система стационаров для пациентов с опасной коронавирусной инфекцией, пневмонией, а также людей с симптомами ОРВИ и подозрением на опасную инфекцию. 16 тысяч коек развернуты для лечения пациентов в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных медицинских центрах.

В ближайшее время для ухода за больными с подтвержденным коронавирусом будут перепрофилированы еще несколько больниц. Общее число коек будет увеличено до 20 тысяч.

На сегодняшний день в столице официально зарегистрированы почти 37 тысяч случаев заражения. С начала пандемии поправились более 2,7 тысячи человек, 325 пациентов скончались.