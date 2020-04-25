В Москве выявили 2612 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 25 апреля. Врачи за сутки зарегистрировали 2612 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Москве. Общее число инфицированных в столице возросло до 39509. В области число зараженных выросло на 605. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Отмечается, что за прошедшие сутки в столице скончался 41 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, количество летальных случаев с начала пандемии достигло 366, передает РИАМО.

Всего за минувшие сутки в России были зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала эпидемии в РФ опасной инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начала пандемии в мире более 2,8 миллиона человек были инфицированы опасным вирусом, свыше 190 тысяч пациентов скончались.

Напомним, что в Москве и области введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Граждане всех возрастов должны соблюдать режим самоизоляции. Запрещено покидать дома без особой необходимости. Выйти на улицу можно только в том случае, если вам нужно купить лекарства или продукты.