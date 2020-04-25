Руководство Москвы опровергло информацию о нехватке мест в больницах

Москва, 25 апреля. Информация о том, что все больницы для пациентов с коронавирусом в Москве якобы переполнены, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявили в столичном Департаменте здравоохранения.

Кроме того, в ведомстве опровергли слухи о том, что пациентам также недоступна помощь по другим направлениям. Там напомнили, что в столице создана единая система стационаров для зараженных коронавирусной инфекцией, а также пациентов с пневмонией. Туда же направляют для лечения людей с симптомами ОРВИ и подозрением на опасную инфекцию.

На сегодняшний день больных принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных медицинских учреждениях. В общей сложности в медцентрах развернуто порядка 16 тысяч коек. Отмечается, что в ближайшее время еще ряд стационаров перепрофилируют под работу с коронавирусными пациентами. Таким образом, в столице общее число коек увеличится до 20 тысяч.

Указанного количества мест вполне достаточно, однако ситуация в городе действительно остается напряженной. Чтобы не допустить дефицита мест в больницах, медки в очередной раз просят горожан соблюдать режим самоизоляции и вызывать специалистов при любых симптомах ОРВИ.