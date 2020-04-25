В Москве в апреле задержали 140 находившихся на карантине водителей

Москва, 25 апреля. Сотрудники ГИБДД в апреле задержали 140 автомобилистов, нарушивших карантин по коронавирусу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Отмечается, что Госавтоинспекция осуществляет круглосуточный контроль над передвижением водителей, которым по предписанию Роспотребнадзора необходимо соблюдать обязательный карантин.

«В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с начала действия ограничительных мер были проверены порядка 20 тысяч автотранспортных средств на наличие цифровых пропусков у водителей и их пассажиров.

«На сегодняшний день лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков», — заявили в полиции.

Правоохранители отмечают, что большинство водителей добросовестно относятся к исполнению существующих предписаний и соблюдению пропускного режима.

Напомним, что 19 марта были введены ограничительные меры, согласно которым все прибывающие в РФ из-за рубежа должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, карантин должны соблюдать зараженные коронавирусом люди, а также контактировавшие с ними граждане. Контроль за соблюдением мер осуществляется властями при помощи городских камер видеонаблюдения.