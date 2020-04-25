Власти Москвы ответили на иск из-за режима самоизоляции в городе

Москва, 25 апреля. Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск оспаривающих законность введения в столице режима самоизоляции.

Власти ссылаются на федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документ предполагает обязанность граждан соблюдать права других лиц на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Столичная мэрия указывает, что карантин не нарушает права граждан на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, но предусматривает дополнительные обязанности в связи с эпидемией коронавируса.

«Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан <…>, а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения», — отмечается в документе.

Кроме того, мэрия исключает вероятность получения персональных данных для оформления пропусков посторонними лицами.

«Сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющим собой буквенно-числовой код», — подчеркивают власти Москвы.

По последним данным, в Москве зарегистрировано более 36 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть заболевание смогли 2,7 тысячи пациентов, 325 скончались.