В Москве за сутки выздоровели более 300 пациентов с коронавирусом

Москва, 25 апреля. Коронавирус за сутки побороли еще 312 пациентов в Москве. Общее число выздоровевших достигло 3047. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что темпы выздоровления пациентов в последние дни значительно увеличились.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047», — заявила заммэра.

Она подчеркнула, что у врачей индивидуальный подход к каждому пациенту, лечение назначается в зависимости от тяжести заболевание и состояния человека. Она напомнила, что при первых признаках болезни нужно сразу обращаться за помощью к медикам и не заниматься самолечением. Диагноз ставят на основании специального молекулярно-генетического теста. Для исследований у пациента берут пробы биологического материала из носа и ротоглотки.

«В московских больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд», — сообщила Ракова.

Таким образом, в столице был побит рекорд по суточному выздоровлению пациентов. Предыдущий был установлен 24 апреля, когда из медицинских учреждений за сутки были выписаны 287 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.