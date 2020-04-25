Вильфанд рассказал о приходе майского тепла в Москву

Москва, 25 апреля. Температура воздуха в столице начнет расти со следующей недели, показатели термометров будут колебаться в пределах плюс 12-13 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, повышение температуры начнется на следующей неделе и продолжится до конца месяца. Уже со вторника ночные показатели температуры будут держаться на плюсовой отметке, а днем столбики термометров будут фиксировать температуру выше плюс 10 градусов.

При этом он отметил, что ждать значительного потепления в эти дни не стоит, максимальные значения температуры застынут на отметке в плюс 13 градусов. Вильфанд отметил, что такой температурный фон ниже нормы, однако всего на 1-2 градуса, передает телеканал «МИР24».

По данным синоптиков, на этих выходных в столице воздух прогреется до плюс 10 градусов днем, в понедельник и вторник — до плюс 11 градусов.

Ожидать настоящего майского тепла стоит в середине первой декады месяца.

«Майская погода, когда небо малооблачное, солнце, прогнозируется уже ближе к середине первой декады мая», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что жителям столицы не стоит ожидать «сумасшедшего тепла» в ближайшее время.