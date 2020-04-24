Собянин предложил направить студентов медицинских вузов на практику в больницы

Москва, 24 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки подготовить приказ о направлении на практику студентов старших курсов.

Градоначальник пояснил, что свободных специалистов сейчас нет, а медучреждения нуждаются в дополнительных кадрах. Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что сейчас студенты работают как волонтеры. Он выразил готовность рассмотреть предложение Собянина, пишет издание «Вечерняя Москва».

Премьер Михаил Мишустин рассказал, что на следующей неделе президент Владимир Путин проверит готовность больниц в регионах. Он примет участие в совещание с представителями региональными властями.

В ходе координационного совета по ситуации с коронавирусом Собянин отметил, что регионам нужно увеличивать число койко-мест и заниматься перепрофилированием больниц.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано более 68 случаев коронавируса, 2 568 человек выздоровели, 615 человек скончались.

В группе риска находятся люди старшего возраста и лица с хроническими заболеваниями. У них коронавирус вызывает обострение хронических недугов и может привести к летальному исходу.

Москва и Петербурга входят в десятку регионов страны с наибольшим число заболевших коронавирусом. Власти призывают россиян не нарушать режим самоизоляции.