Таксист жестоко избил москвичку за неработающий пропуск

Москва, 24 апреля. Водитель такси в Москве набросился на пассажирку с кулаками после того, как система не смогла считать ее цифровой пропуск. Видео опубликовали в Сети.

Инцидент произошел в районе Бибирево. На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит из такси, открывает дверь, где сидит пассажирка, и буквально выбрасывает ее из салона. Но отчаянная девушка не сдалась, она снова попыталась сесть в автомобиль.

Мужчина нанес ей несколько ударов по лицу. Пострадавшая вызвала правоохранителей и скорую, однако после осмотра от госпитализации отказалась, передает телеканал «360».

Она пояснила, что у нее возникли проблемы с пропуском. Таксист не мог считать QR-код и решил высадить пассажирку. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели режим цифровых пропусков. Мэр столицы Сергей Собянин распорядился, чтобы с 22 апреля проверка пропусков проводилась в автоматическом режиме.

Департамент транспорта предупредил водителей, что они обязаны проверять пропуск у пассажиров, а также заявленный маршрут. В противном случае их могут отключить от агрегатора заказов. Проверять такси будут сотрудники ГИБДД.