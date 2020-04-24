Более 600 человек заболели коронавирусом в Подмосковье за сутки

Москва, 24 апреля. Еще 611 человек с коронавирусом выявили в Московской области, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса на 24 апреля составило 7889 человек, выздоровели 235 человек, 66 скончались. В Московской области введен режим самоизоляции, местные жители должны оставаться дома, что не заболеть.

С 15 апреля в Подмосковье заработал система цифровых пропусков, которые необходимы для поездок на общественном транспорте и на личном автомобиле. Пропуск, выданный в Московской области, действует и в Москве, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Людям, которые ходят в магазин за продуктами, покупают лекарства и выгуливают собаку рядом с домом, такой пропуск не нужен. Если у вас есть родственник, который нуждается в регулярном уходе, лучше на время забрать его к себе. Для поездок на дачу нужно получать разовый пропуск.

Подмосковье стоит на втором месте в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных, уступая только Москве. В столице анонсировали программу материальной поддержки переболевшим коронавирусом пациентам за донорство плазмы крови.