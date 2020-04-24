Более 40 нарушений карантина зафиксировали в Москве за сутки

Москва, 24 апреля. Сорок три нарушения карантина зафиксировали в Москве за последние сутки, всех заболевших доставили в обсерваторы.

Москвичи с подтвержденным коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме, лечатся дома. Каждому вручается предписание, в котором подчеркивается необходимость оставаться дома до полного выздоровления.

Однако 43 жителя столицы нарушили это предписание, их в принудительном порядке направили в центры для постоянного медицинского наблюдения.

Как сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, 284 нарушителя режима обязательной самоизоляции привлекли к административной ответственности. Он напомнил, что 2 апреля мэр Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции до пяти тысяч рублей.

Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. В столичном регионе с 15 апреля введены цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.

Как сообщили в оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за последние сутки заболели 2957 человек.